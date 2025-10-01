Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Wehrpflicht jetzt? Wadephul drängt auf schnellen Kurswechsel

Wehrpflicht jetzt? Wadephul drängt auf schnellen Kurswechsel

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 06:59 durch Sanjo Babić
Johann David Wadephul (2023)
Johann David Wadephul (2023)

Bild: Eigenes Werk /SB

Laut dts fordert Johann Wadephul (CDU) die sofortige Rückkehr zur Wehrpflicht und wirbt für einen schnellen politischen Beschluss.

Der CDU-Außen- und Verteidigungspolitiker Johann Wadephul drängt auf eine unmittelbare Reaktivierung der Wehrpflicht. Er verweist auf die sicherheitspolitische Lage und die Personalprobleme der Bundeswehr. Eine Pflichtzeit solle rasch organisiert und mit passgenauen Angeboten für den späteren Reservedienst verbunden werden.

Wadephul sieht den Bundestag in der Verantwortung, den Rahmen zu setzen. Er betont, dass die Wehrpflicht 2011 nur ausgesetzt wurde. Befürworter versprechen sich robustere Strukturen, Gegner warnen vor organisatorischen Risiken und offenen verfassungsrechtlichen Fragen. Die Regierung verweist auf laufende Prüfungen und Modelle eines Dienstjahres.

Quelle: ExtremNews


