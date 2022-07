FDP will Prüfung von Gasförderung in der Nordsee und an Land

Die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Carina Konrad fordert die Prüfung von Gasförderungen, unter anderem auch in der Deutschen Bucht. "Langfristig gehört dazu, dass wir auch die deutsche Gasförderung in der Nordsee und an Land ins Auge fassen, um uns aus der fatalen russischen Abhängigkeit zu befreien", sagte Konrad dem "Spiegel".

Hintergrund von Konrads Forderungen sind mögliche Engpässe bei der Gasversorgung aufgrund von Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1, die zuletzt zu Spannungen in der Ampel-Koalition geführt hatten. Mit Blick auf die Gasknappheit forderte Konrad, Gas solle "prioritär für Wohnungen und die Industrie zur Verfügung gestellt und nicht verstromt werden".

Zudem forderte die FDP-Politikerin die Prüfung einer Laufzeitverlängerung für die verbleibenden Atomkraftwerke. "Ein möglicher Weiterbetrieb unserer noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke muss daher jetzt neu bewertet werden und sicher anders, als wir dies noch im Frühjahr konnten", so Konrad. Quelle: dts Nachrichtenagentur