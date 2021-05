FDP-Chef bietet Steinmeier Unterstützung für zweite Amtszeit an

FDP-Parteichef und -Spitzenkandidat Christian Lindner hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angeboten, ihm zu einer zweiten Amtszeit zu verhelfen. "Die FDP würde ihn unterstützen", sagte er am Mittwoch dem "Spiegel".

Die Voraussetzung sei aber, dass sich Steinmeier zu einer zweiten Amtszeit bereit erkläre. Die Wahl des Staatsoberhaupts durch die Bundesversammlung ist für Februar 2022 vorgesehen. Bei der Bundestagswahl im September will Lindner mit der FDP vor der AfD liegen. "Die Partei der Liberalität sollte vor der Partei des Ressentiments liegen", sagte Lindner. 2017 hatte die FDP 10,7 Prozent erzielt, die AfD hingegen wurde mit 12,6 stärkste Oppositionskraft im Bundestag. Zu möglichen Koalitionen mit SPD, Grünen und der Union sagte der Liberale: Die FDP sei "eigenständig und offen".



Man schaue sich politisch-inhaltlich an, was passt und was für das Land die beste Konstellation wäre. Erneut schloss er Steuererhöhungen aus. "In einem Hochsteuerland wie Deutschland wäre es töricht, die Belastung noch zu erhöhen", sagte er mit Blick auf Steuerpläne bei SPD und Grünen. Auf die Frage, ob er im Falle gescheiterter Koalitionsverhandlungen wieder vier Jahre in die Opposition gehen wolle, sagte Lindner: "Das ist eine hypothetische Frage, weil ich den Eindruck habe, dass alle Beteiligten großes Interesse haben - wenn sie die FDP brauchen -, auch mit der FDP eine Mehrheit zu bilden." Er sehe bei sich "keinen Ansatz von Politikmüdigkeit". Im Gegenteil. Er habe "unverändert das Gefühl, dass ich gerade erst anfange".

Quelle: dts Nachrichtenagentur