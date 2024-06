Ates Gürpinar (Die Linke): Krankenhausreform ist Kahlschlag der Versorgung im Blindflug

Der Linken-Politiker Ates Gürpinar hat vor einer Verschlechterung der Gesundheitsversorgung durch die geplante Krankenhausreform gewarnt. Bei phoenix sagte Gürpinar: "Wir sind sehr skeptisch. Wir gehen davon aus, dass ein Großteil der Kliniken, vor allem in der Fläche, im ländlichen Raum diese Reform, diese Revolution, wie sie von Lauterbach genannt wird, nicht überleben wird. Das bedeutet für die Patientinnen und Patienten eine Verschlechterung der Gesundheitsversorgung."

Es sei das "erklärte Ziel" von Gesundheitsminister Lauterbach, einen Großteil der Kliniken zu schließen, erklärte Gürpinar und bezog sich auf Äußerungen Lauterbachs, die dieser vor der Pandemie gemacht habe. Ein weiteres Problem sei, dass Lauterbach die Konsequenzen der Reform gar nicht kenne. Lauterbach befinde sich "im Geisterflug", so Gürpinar. "Er weiß nicht, was die Konsequenzen seines Projekts eigentlich genau bedeuten, wo welche Kliniken schließen werden, und welche überleben werden. Das bedeutet keine Verbesserung der Versorgung, das bedeutet im Blindflug einen Kahlschlag der Versorgung in Deutschland", so der Linken-Politiker.



Quelle: PHOENIX (ots)