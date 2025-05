Wildberger will "digitale Identität" für alle Bürger

Der neue Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung Karsten Wildberger (CDU) hat skizziert, wie Bürger und Unternehmen von einer einfachen und schnellen Verwaltung profitieren sollen. "Die Digitalisierung wird nur dann zum Beschleuniger, wenn sie überall im Alltag funktioniert: Bei der Meldung an einer Adresse, bei der Eröffnung eines Bankkontos, bei der Unterzeichnung von neuen Verträgen oder bei der Online-Registrierung eines Fahrzeugs", sagte Wildberger auf der vom "Handelsblatt" ins Leben gerufenen Technology Experience Convention Heilbronn (TECH).

Der ehemalige Manager kündigte an, dass künftig alle Menschen in Deutschland eine digitale Identität benötigen werden, etwa um sich ausweisen zu können. Zudem arbeitet sein Ministerium an einer digitalen Geldbörse, einem sogenannten Wallet. "Darin kann der Personalausweis stecken, der Führerschein, das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr, Zeugnisse, berufliche Abschlüsse, Bankvollmachten, Kreditkarten", so Wildberger. Alles müsse sicher und geschützt passieren.



Mit Blick auf mögliche KI-Gigafabriken in der EU wird Wildberger sich Anfang Juni mit seinen europäischen Kollegen abstimmen und eine entsprechende Agenda festlegen. "Es wird auch um Unterstützung für europäische Unternehmen gehen, die eine Cloud-Infrastruktur aufbauen können", sagte der CDU-Politiker. Wildberger kritisierte, dass 65 Prozent der Public-Cloud-Infrastruktur an drei große außereuropäische Player gehen: "Warum keine Lösung für Europa fordern? Deutschland ist ein großer Kunde."

Quelle: dts Nachrichtenagentur