„Nur die AfD dreht das Ruder!“ – Kirchner feuert die Menge an

Oliver Kirchner, Vorsitzender der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt, nutzt das Preußenfest für eine Grundsatzrede – scharfe Attacken auf Bundesregierung und Koalitionen inklusive. Die Botschaft: Von Sachsen-Anhalt aus solle der „Neustart“ für Deutschland ausgehen.

Kernthesen sind die drastische Reduktion irregulärer Migration, das Versprechen sinkender Energiepreise sowie eine „Rückkehr zur inneren Ordnung“. Es bleibt offen, wie das finanziell und rechtlich durchgesetzt werden soll – insbesondere angesichts Bundeszuständigkeiten und EU-Rechtsrahmen.

Politische Relevanz entsteht erst, wenn Umfragen, Koalitionsarithmetik und Haushaltslage die programmatischen Zusagen tragen. Beobachtbar ist aber: Die Rahmung „Wende aus dem Osten“ dient der Mobilisierung und der Selbstvergewisserung eines regionalen Machtanspruchs.

Quelle: ExtremNews



