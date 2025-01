Lindner wirft Habeck "Abkassieren der Mittelschicht" vor

FDP-Chef Christian Lindner hat den Vorschlag von Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck, Sozialabgaben auf Kapitalerträge zu erhöhen, scharf kritisiert. "Habecks Vorschlag ist ein Abkassieren der Mittelschicht in Deutschland", sagte Lindner den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.

Die Menschen zahlten bereits sehr hohe Steuern und Abgaben. "Dazu auch noch Sozialversicherungsbeiträge auf Kapitaleinkünfte zu erheben, ist nichts anderes als ein Angriff auf Millionen Sparer, die eigenverantwortlich vorsorgen."



Habeck nehme damit auch eine weitere Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland in Kauf, so Lindner weiter. "Wir sind heute schon wenig attraktiv für private Investitionen. Wir müssen doch Anreize schaffen, Habecks Plan aber würde die Standortqualität weiter verschlechtern." Lindner nannte es "verstörend", dass "ausgerechnet ein Wirtschaftsminister in einer veritablen Wirtschaftskrise solche Vorschläge macht". Vielmehr müssten aus Sicht des FDP-Chefs Altersvorsorge, Eigentumsbildung und Aktiensparen für alle attraktiver werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur