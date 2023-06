Weidel: Zurück zur Demokratie: Brüssels Bürokraten nach Hause schicken!

Die Wirtschaft wird in den Ruin oder ins Ausland getrieben, Deutschland durch das ungeschickte Gebaren der Außenministerin international isoliert – und das sind nur die schwerwiegendsten Gründe, warum die Ampelregierung abtreten muss. In der Pressekonferenz der AfD-Fraktion erläutern unsere beiden Fraktionschefs und Bundessprecher, Dr. Alice Weidel und Tino Chrupalla, warum es allerhöchste Zeit für Neuwahlen ist.

Ein weiterer Grund ist das undemokratische Agieren des Verfassungsschutzes, der den etablierten Parteien immer wieder Munition für Hetzkampagnen gegen die AfD liefert und unsere Politiker mitunter körperlichen Angriffen politischer Extremisten aussetzt. Dass die AfD Verantwortung übernehmen kann, werden wir hoffentlich bald zeigen können: Mit dem ersten Landrat im thüringischen Sonneberg. Und in Europa dürfte es dann in knapp einem Jahr weitergehen. Ziel ist es, die regulierungswütigen Bürokraten in die Schranken zu weisen und am besten gänzlich nach Hause zu schicken. Zu viel Kompetenzen wurden in den letzten Jahren nach Brüssel verlagert, demokratische Mitbestimmung? Fehlanzeige!

Wir wollen der Demokratie endlich wieder Geltung verschaffen – anders als die etablierten Parteien, die sich nur Pfründe sichern. Und das haben die Bürger längst erkannt.





Quelle: AfD Deutschland