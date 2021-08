AfD: 80 % der „Corona-Toten“ starben wohl nicht am Virus!

Das Propaganda-Gebäude der Corona-Hysterie bricht endgültig zusammen! In einem Interview mit der Tageszeitung „Die Welt“ spricht der Mediziner Bertram Häussler Klartext: Demnach starben mehr als 80 Prozent der vermeintlichen „Covid-Toten“ wohl nicht am Virus! Bei einer genaueren Betrachtung seiner entscheidenden Aussage wird der Fakt noch krasser: Man habe festgestellt, dass „bei gut 80 Prozent der offiziellen Covid-Toten“ die Infektion schon länger als fünf Wochen zurückliege, sodass man in diesen Fällen das Virus nicht als „wirklich Todesursache“ annehmen könne. Dies berichtet die AfD unter Berufung auf einen Bericht in "WELT".

Weiter berichtet die AfD: Dabei geht Häussler wohlgemerkt noch nicht einmal darauf ein, was mit den restlichen 20 Prozent ist, bei denen die Infektion also noch nicht länger als fünf Wochen zurückliegt. Auch in diesen Fällen ist es schließlich ohne Weiteres möglich, dass das Virus in vielen Fällen nicht den Tod verursachte.

Es könnten also in Wirklichkeit noch viel mehr als 80 Prozent der „Covid-Toten“ sein, bei denen nicht das Virus, sondern andere Faktoren ursächlich waren. Häussler zeigt anhand von besonders absurden Beispielen, wer alles als Covid-Toter in die Statistik eingeht: „Da kann es sich dann auch um einen alten Menschen handeln, der sich zwar 2020 infiziert hat, jetzt aber an Herzversagen gestorben ist.“ Und trotz dieser extrem dramatisierenden Daten-Erfassung meldet das Robert-Koch-Institut derzeit laut Häussler nur etwa acht Corona-Todesfälle pro Tag. In Wirklichkeit also vielleicht nur eine oder zwei Personen, die wirklich pro Tag „an Corona“ verstorben waren – wenn überhaupt. Hat man da noch Fragen? Es ist schlichtweg unverhältnismäßiger Wahnsinn, wenn wegen solcher Zahlen eine ganze Gesellschaft eingesperrt und mit unsäglichen Schikanen und Psychoterror überzogen wird! Wir brauchen eine Rückkehr zur Normalität und zur Freiheit – dafür steht die AfD.

Quelle: AfD Deutschland