Strack-Zimmermann kritisiert Merz für Äußerung zu Drohnenvorfall

Freigeschaltet am 11.09.2025 um 16:41 durch Sanjo Babić
Marie-Agnes Strack-Zimmermann (2023) im Karnevall
Bild: Eigenes Werk /SB

Nach den russischen Drohnenüberflügen in Polen, zeigt sich die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann verwundert über die Reaktion von Friedrich Merz (CDU). "Ich bin ein bisschen überrascht, dass der Bundeskanzler das Ganze als neue Qualität sieht", sagte Strack-Zimmermann den Sendern RTL und ntv am Donnerstag.

"Die Qualität ist seit dreieinhalb Jahren dramatisch. Und dass immer mal wieder versucht wird, den Westen zu provozieren, vor allen Dingen durch massive Cyber- und hybride Angriffe, ist ja nichts Neues", sagte die FDP-Politikerin.

Sie gehe bei dem Vorfall von einer russischen Provokation aus. "20 Drohnen, die gezielt 100 Kilometer polnisches Staatsgebiet überfliegen und oder landen, ist natürlich kein Zufall. Es ist eine weitere Provokation", so Strack-Zimmermann. "Es ist gut, dass die Nato direkt reagiert hat, um klarzumachen, dass jeder Millimeter auf Nato-Gebiet verteidigt wird."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

