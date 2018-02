Merkel will Minister bald nennen - und 4 Jahre im Amt bleiben

Bundeskanzlerin Angela Merkel will die CDU-Ministerposten bis zum Parteitag am 26. Februar bekanntgeben. Das sagte Merkel am Sonntag in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" und kam damit einer Forderung von Junge-Union-Chef Paul Ziemiak nach. "Da gehören Junge dazu und Erfahrung", sagte die Kanzlerin.

Sie wolle auch denjenigen eine Chance geben, die ihre politische Zukunft noch vor sich hätten. Gleichzeitig kündigte Merkel an an, volle vier Jahre im Amt bleiben zu wollen. Auch den CDU-Vorsitz wolle sie nicht früher abgeben. "Für mich gehören beide Ämter in eine Hand", so Merkel. Zuletzt waren Rufe laut geworden, die Nachfolge baldmöglichst zu klären. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige