Lauterbach nennt SPD-Wahlergebnis "Katastrophe" und "Wendepunkt"

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich bestürzt über das Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl gezeigt. "Das Wahlergebnis ist eine Katastrophe", sagte der Politiker dem Videoformat "Spitzengespräch" des "Spiegels" am Dienstag. "Das ist wirklich ein historischer Verlust, eine historische Niederlage."

Die SPD erzielte bei der Wahl am Sonntag 16,4 Prozent, das schlechteste Ergebnis seit Bestehen der Bundesrepublik. Innerhalb der Partei sei das bisher nicht ausreichend verstanden worden, sagte Lauterbach.



Das sei ein Wendepunkt für die SPD. Nun müsse die Aufarbeitung erfolgen, so der Gesundheitsminister. "Das wird lange dauern."



In der SPD-Führungsriege kenne er niemanden, der an ein Weiter-so denken würde. "Daher ist auch eine Regierungsbeteiligung keineswegs ein Automatismus", so Lauterbach. Man müsse genau prüfen, was geht und was nicht.

Quelle: dts Nachrichtenagentur