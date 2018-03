Bericht: Diplomat Michaelis wird Staatssekretär im Auswärtigen Amt

Der Politische Direktor im Auswärtigen Amt, Andreas Michaelis, soll offenbar neuer beamteter Staatssekretär in dem Ministerium werden. Das berichtet die "Welt" unter Berufung auf Diplomatenkreise. Michaelis folgt demnach auf Markus Ederer, der im vorigen Jahr als EU-Botschafter nach Moskau gewechselt war.

Der Spitzendiplomat war bis vor zwei Jahren Deutscher Botschafter in Israel. Unter dem früheren Außenminister Joschka Fischer (Grüne) arbeitete Michaelis als Sprecher des Auswärtigen Amts. Der Staatssekretärsposten Ederers ist seit einem halben Jahr vakant und wird seither von Staatssekretär Walter Lindner mit verwaltet. Lindner soll im Amt bleiben. Michaelis sowie die künftigen Staatsminister im Auswärtigen Amt, Niels Annen, Michelle Müntefering und Michael Roth, sollen in der kommenden Woche in ihre Ämter eingeführt werden, berichtet die Zeitung weiter. Bereits am morgigen Mittwoch soll Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) das Amt an seinen Nachfolger Heiko Maas (SPD) übergeben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur