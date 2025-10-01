Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Kommunen signalisieren Bereitschaft für Reform von Zuständigkeiten

Kommunen signalisieren Bereitschaft für Reform von Zuständigkeiten

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Deutscher Städtetag Logo
Deutscher Städtetag Logo

Der Deutsche Städtetag zeigt sich offen für eine Neuzuschnitte der Zuständigkeiten im Sozialstaat, meldet die dts Nachrichtenagentur. Die Kommunen verlangen Planbarkeit, einfache Verfahren und eine verlässliche Finanzierung, berichtet FinanzNachrichten.de.

Der Verband verweist auf wachsende Aufgaben in Unterkünften, Integration, Pflege und Bildung. Kommunale Spitzen warnen, dass ohne klare Verantwortlichkeiten Doppelstrukturen entstehen und Leistungen verzögert werden. Gefordert werden digital einheitliche Standards, feste Bearbeitungsfristen und nachvollziehbare Kostenaufteilungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen.

Zudem sprechen sich die Städte für mehr Gestaltungsspielraum vor Ort aus, etwa bei der Steuerung von Hilfen und der Bündelung von Beratungsangeboten. Der Städtetag knüpft Zustimmung an das Prinzip „Aufgabe folgt Geld“, damit neue Pflichten nicht zu strukturellen Defiziten führen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte brand in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige