Lotto am Samstag: Gewinnzahlen, Superzahl und Zusatzlotterien (11.10.2025)

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 06:39 durch Sanjo Babić
Bild: copyright free / Eigenes Werk

Die Samstagsziehung von „6 aus 49“ ist erfolgt, meldet die dts Nachrichtenagentur; der Deutsche Lotto- und Totoblock nennt zusätzlich Jackpot-Hinweise. Hier sind die Zahlen – ohne Gewähr.

Gezogen wurden 13, 17, 22, 23, 28, 36; die Superzahl ist 1. Im „Spiel 77“ lautet der Gewinnzahlenblock 8288122, in „Super 6“ ist es 360144. Laut Deutschem Lotto- und Totoblock liegt die Chance auf „Sechs Richtige plus Superzahl“ bei etwa 1 zu 140 Millionen; der Jackpot dieser Woche wird mit rund fünf Millionen Euro angegeben. Alle Angaben ohne Gewähr.

Quelle: ExtremNews


