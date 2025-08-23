Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik SSW: Sicher baden an der Kieler Förde

SSW: Sicher baden an der Kieler Förde

Freigeschaltet am 23.08.2025 um 07:27 durch Sanjo Babić
Marvin Schmidt (2024) Bild: SSW
Marvin Schmidt (2024) Bild: SSW

Zu den Berichten über Besetzungsengpässe der Wasserwacht an den Kieler Stränden erklärt Ratsmitglied Marvin Schmidt, in der SSW-Ratsfraktion zuständig für den Kieler Norden: „Badegäste berichten darüber, dass an den Kieler Stränden weniger Personal der Wasserwacht als üblich für die Überwachung der Badegäste zugegen sei."

Schmidt weiter: "Die Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe werden in den Kieler Nachrichten damit zitiert, dass ihnen kein Mangel beim Wachpersonal bekannt sei. Für diese fehlende Kommunikation der Wasserwacht bezüglich der derzeitigen Personaldecke bei den Rettungsschwimmer*innen in Schilksee, Falkenstein und Laboe können wir nicht viel Verständnis aufbringen.

Vor allem im August, der Hauptferienzeit in Schleswig-Holstein und angesichts der bundesweit immer weiter steigenden Zahlen an Badetoten wünschen wir uns eine vollständige Bewachung der Kieler Strände. Dass auch die Wasserwacht mit Personalknappheit zu kämpfen hat, ist in der heutigen Zeit leider alltäglich. Sich allerdings über die Situation nicht mit der Stadt und den Kieler Bädern auszutauschen, ist irritierend; so hätte es bestimmt auch eine frühere und schnellere Lösung durch die Kieler Bäder geben können. 

Die Stadt hat auch auf Drängen des SSW in den letzten Jahren viel in die Sicherheitsinfrastruktur an den Stränden investiert. Jetzt müssen alle Beteiligten – Stadtverwaltung und Wasserwacht – dafür sorgen, dass auch Personal vorhanden ist, um die neue Sicherheitsinfrastruktur zu besetzen. Wir wollen sichere Strände, damit wir auch 2025 keinen Badetoten in Kiel verzeichnen müssen.“

Quelle: SSW

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte kumpel in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige