Dröge: "Erhöhung des 49-Euro-Tickets kommt zur Unzeit"

Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen, Katharina Dröge, hat die geplante Preisanhebung beim Deutschlandticket kritisiert. "Eine Erhöhung des 49-Euro-Tickets kommt zur Unzeit", sagte Dröge den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Montag.

Das Ticket würde über 13 Millionen Menschen begeistern, was auch am günstigen Preis liege, sagte die Grünen-Fraktionschefin. "Wir brauchen dringend eindeutige Zusagen der Finanzminister in Bund und Land. Das Deutschlandticket muss auch ab kommendem Jahr attraktiv bleiben", forderte Dröge.

Quelle: dts Nachrichtenagentur