Kampf gegen Meinungs- und Pressefreiheit: Grünen-Ministerin Paus im Zensur-Rausch

Die grüne Familienministerin Lisa Paus kündigte an, die Zensurschraube noch weiter anzuziehen. Mit staatlicher Förderung soll in Zukunft gezielt Jagd auf politisch unkorrekte Äußerungen im Internet gemacht werden, um damit die Meinungs- und Pressefreiheit einzuschränken. Die Prophezeiungen von George Orwell in seinem Buch „1984“ werden zunehmend Wirklichkeit.

