AfD: CDU fordert plötzlich Handlungsfähigkeit: Scheinheilig, charakterlos und reinstes Kabarett!

Man reibt sich verwundert die Augen: Ausgerechnet die Unionsfraktion fragt bei der Beantragung einer Aktuellen Stunde nach der „Lösungskompetenz und Handlungsfähigkeit der Bundesregierung“. Tino Chrupalla, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Bundestag, fallen dazu vor allem zwei Adjektive ein: „Scheinheilig und charakterlos!“

Schließlich war die CDU in den vergangenen drei Jahrzehnten mehr als zwei Jahrzehnte in der Regierungsverantwortung und hat in dieser Zeit eine katastrophale Politik zum Schaden des Landes betrieben: Von der Vernachlässigung der Bundeswehr und der Infrastruktur über die Massen-Einwanderung bis hin zur Eurokrise.

In seiner Rede holt Chrupalla denn auch zum Rundumschlag gegen Union und Ampel-Parteien aus. Chrupalla erinnert daran, dass wir unter dieser Bundesregierung massive Terroranschläge auf unsere Energie-Infrastruktur erleben mussten, „die seit Monaten ungeahndet bleiben“. Nicht nur die AfD-Fraktion, sondern viele Bürger fragen sich vor diesem Hintergrund, wem diese Politik der Verschleierung nützt. Aber auch in der Wirtschaftspolitik versagt die Ampel komplett: Der Staat wird immer größer gemacht, was dazu führt, dass sich Arbeit und Leistung kaum noch lohnen. Nicht weniger dramatisch sieht es bei der Zuwanderung von Asylbewerbern aus, die in aller Regel eben nicht zu dem versprochenen Zuwachs von angeblichen „Fachkräften“ führt. Wer größtenteils „nach Deutschland einmarschiert“ ist, darüber spricht Chrupalla Klartext: „Was hier wirklich gekommen ist, sind gut ausgebildete Ganoven und Kriminelle!“





Quelle: AfD Deutschland