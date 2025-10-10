Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Gerold Otten: Taliban-Flagge in Berlin ist Symbol fortschreitender Islamisierung

Gerold Otten: Taliban-Flagge in Berlin ist Symbol fortschreitender Islamisierung

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 10:28 durch Sanjo Babić
Gerold Otten (2025) Bild: AfD Deutschland
Gerold Otten (2025) Bild: AfD Deutschland

Zu den Berichten, wonach die Taliban beabsichtigen, an der afghanischen Botschaft in Berlin ihre eigene Flagge zu hissen, erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete Gerold Otten, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss: „Dass in der deutschen Hauptstadt künftig die Flagge des sogenannten Islamischen Emirats Afghanistan wehen soll, ist ein weiterer Beleg für die fortschreitende Normalisierung des radikalen Islam in unserem Land."

Otten weiter: "Während das Auswärtige Amt überrascht tut, wird hier stillschweigend hingenommen, dass ein fundamentalistisches Regime seine Symbole mitten in Berlin zeigt. Das ist ein diplomatisches und sicherheitspolitisches Armutszeugnis. 

Die Bundesregierung müsste hier klare Grenzen ziehen und islamistische Einflussnahme konsequent unterbinden. Die AfD-Fraktion warnt eindringlich vor der weiteren Islamisierung Deutschlands und fordert ein entschiedenes Auftreten gegenüber allen Formen des politischen Islam.“

Quelle: AfD Deutschland

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte kegel in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige