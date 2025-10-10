Gerold Otten: Taliban-Flagge in Berlin ist Symbol fortschreitender Islamisierung

Zu den Berichten, wonach die Taliban beabsichtigen, an der afghanischen Botschaft in Berlin ihre eigene Flagge zu hissen, erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete Gerold Otten, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss: „Dass in der deutschen Hauptstadt künftig die Flagge des sogenannten Islamischen Emirats Afghanistan wehen soll, ist ein weiterer Beleg für die fortschreitende Normalisierung des radikalen Islam in unserem Land."

Otten weiter: "Während das Auswärtige Amt überrascht tut, wird hier stillschweigend hingenommen, dass ein fundamentalistisches Regime seine Symbole mitten in Berlin zeigt. Das ist ein diplomatisches und sicherheitspolitisches Armutszeugnis.

Die Bundesregierung müsste hier klare Grenzen ziehen und islamistische Einflussnahme konsequent unterbinden. Die AfD-Fraktion warnt eindringlich vor der weiteren Islamisierung Deutschlands und fordert ein entschiedenes Auftreten gegenüber allen Formen des politischen Islam.“

Quelle: AfD Deutschland