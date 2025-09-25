Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
CDU/CSU ringt um Kurs zur Zuckersteuer

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 13:59 durch Sanjo Babić
In der Unionsfraktion ist ein Streit über eine mögliche Zuckersteuer entbrannt, meldet die dts Nachrichtenagentur. Befürworter verweisen auf Prävention, Gegner warnen vor neuen Belastungen, berichtet FinanzNachrichten.de.

Nach dts-Angaben pochen Befürworter auf Lenkungswirkung bei stark zuckerhaltigen Getränken und Lebensmitteln. Gegner in der Fraktion warnen vor Bürokratie, Ausweichreaktionen und Belastungen für mittelständische Hersteller. In der gesundheitspolitischen Fachgruppe werden internationale Erfahrungen und mögliche Ausnahmeregeln diskutiert.

Gesundheitsverbände drängen seit Längerem auf wirksame Instrumente gegen Übergewicht und Diabetes. Branchenvertreter fordern hingegen Bildungskampagnen statt neuer Steuern. Eine Fraktionsentscheidung steht noch aus.

Quelle: ExtremNews


