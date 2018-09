7er BMW per Attest: Staatssekretär will zahlen

Ein Luxuswagen auf ärztliche Verschreibung - dieser Vorgang stößt in der Landesregierung auf erheblichen Unmut. Kultur-Staatssekretär Gunnar Schellenberger (CDU) lenkt nun ein: Die Mehrkosten für den Wechsel seines Dienstwagens will er selbst tragen. Das kündigte Regierungssprecher Matthias Schuppe gegenüber der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung an.

Schellenberger hatte unter Berufung auf ein orthopädisches Attest beantragt, dass er wegen eines Hüftschadens künftig im 7er statt im 5er BMW gefahren wird. Diese Wagenklasse ist sonst Ministern vorbehalten. Nur in diesem Wagen sei ein vielfach verstellbarer rückenschonender Komfortsitz erhältlich, hieß es zur Begründung. Nach der Untersuchung durch den Amtsarzt wurde dem Staatssekretär die Luxuskarosse auch bewilligt.

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)

