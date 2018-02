Georg Pazderski (AfD): Nochmal vier Jahre von der Leyen sind eine Katastrophe für die Bundeswehr

Für die geplante Große Koalition ist Ursula von der Leyen erneut als Verteidigungsministerin vorgesehen. Der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Georg Pazderski ist über diese Personalentscheidung entsetzt: „Frau von der Leyen hat als Verteidigungsministerin in den vergangenen vier Jahren maximalen Schaden in der Bundeswehr angerichtet."

Pazderskie weiter: "Die Streitkräfte wurden an allen Ecken und Enden kaputtgespart. Mit den geringen zur Verfügung stehenden Mitteln wurde ein ungeheures Missmanagement betrieben und die Moral der Truppe gezielt von der Ministeriumsführung untergraben. So ist die Bundeswehr ist in einem bedauernswerten Zustand.

Die Verteidigungsministerin hat bereits unzählige Gründe für die eigene Entlassung geliefert. Statt sie wenigstens jetzt endlich auszutauschen, soll ausgerechnet sie auch im neuen Kabinett in gleicher Funktion vertreten sein.Das ist ein Schlag ins Gesicht unserer Soldaten. Noch weitere vier Jahre Chaos mit von der Leyen werden katastrophale Folgen für die Bundeswehr haben. Mit dieser Verteidigungsministerin würde ich nicht einmal darauf wetten, dass es die Bundeswehr in dieser Form in vier Jahren überhaupt noch gibt. Wenn die Kanzlerin – wie angekündigt – ihr Kabinett verjüngen will, wäre sie gut beraten, Frau von der Leyen besser heute als morgen in den Ruhestand zu versetzen.“

Quelle: AfD Deutschland