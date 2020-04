Güne fordern Last-Minute-Stopp des Schulstarts in NRW

In einem gemeinsamen Schreiben an Armin Laschet (CDU) haben führende Grüne ein letztes Mal an den Ministerpräsidenten appelliert, den Unterrichtsstart am morgigen Donnerstag zu verschieben.

In dem Brief, der der Düsseldorfer "Rheinischen Post vorliegt, schreiben die Chefin der Grünen-Landtagsfraktion Monika Düker, die bildungspolitische Sprecherin Sigrid Beer und Parteichef Felix Banaszak, sie hätten den Eindruck gewonnen, "dass Ihre Landesregierung die Schulöffnungen in NRW ohne ausreichende Vorbereitungen hinsichtlich der überall und ausreichend zur Verfügung stehenden Schutzvorkehrungen, ohne eine transparente und konsistente Kommunikation gegenüber den Beteiligten und vor allem ohne die Einbindung, ja sogar gegen den ausdrücklich artikulierten Widerstand der Betroffenen vornimmt".

Die Grünenpolitiker werfen der Landesregierung vor, Äußerungen etwa der Bildungsverbände und -Gewerkschaften, der Eltern- und Schülervertretungen sowie der Kommunen ignoriert zu haben. "Auch wir befürworten, dass schrittweise auch die Schulen wieder öffnen", heißt es in den Schreiben. Öffnungen und Lockerungen dürfe es aber in der alle betreffenden Krise nur nach einer ausreichenden Planung und mit einem Konsens unter den Beteiligten geben. Die Grünen verweisen auf Äußerungen des Schulministeriums im Schulausschuss, wonach im Notfall im laufenden Jahr "auch ein Abitur ohne Prüfung möglich" sei. "In diesem Sinne bitten wie Sie, Ihre Entscheidung zu überdenken." Quelle: Rheinische Post (ots)