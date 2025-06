Boris Rhein würdigt Vitali Klitschkos Einsatz für Menschenrechte

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat den Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, für seinen Einsatz für Freiheit und Demokratie gewürdigt. Klitschko erhielt am Sonntag den mit 10.000 Euro dotierten Franz-Werfel-Menschenrechtspreis in der Frankfurter Paulskirche. Rhein sagte, dass die Ukraine auch für europäische Werte kämpfe und Menschenrechte keine Selbstverständlichkeit seien.

Rhein bekräftigte die Solidarität Hessens mit der Ukraine. Er verwies auf rund 120 Hilfstransporte und die Aufnahme von fast 100.000 Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet. Zudem unterstütze Hessen die medizinische Versorgung und biete durch das Nato-Unterstützungskommando in Wiesbaden politische und militärische Rückendeckung.



Der Ministerpräsident lobte Klitschkos "heldenhaften Mut und unbeugsamen Willen". Die Ukrainer kämpften nicht nur für ihr Land, sondern auch für das Selbstbestimmungsrecht aller Völker in Europa und für ein Leben in Frieden und Freiheit, so Rhein bei der Preisverleihung.

Quelle: dts Nachrichtenagentur