Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Verband warnt vor politischer Instrumentalisierung von Schule

Verband warnt vor politischer Instrumentalisierung von Schule

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 06:54 durch Sanjo Babić
Lehrer sollen künftig Kinder sexualisieren dürfen, LGBTQ-Community hocherfreut (Symbolbild)
Lehrer sollen künftig Kinder sexualisieren dürfen, LGBTQ-Community hocherfreut (Symbolbild)

Bild: Unser Mitteleuropa / Eigenes Werk

Ein großer Lehrerverband kritisiert laut dts einen AfD-Vorstoß scharf. Nach dts sieht der Verband die Gefahr, dass Schulen politisch instrumentalisiert und Lehrkräfte eingeschüchtert werden. Man brauche klare Schutz- und Beschwerdewege, meldet dts.

Die Verbandsführung betont, Unterricht müsse faktenbasiert bleiben und demokratische Grundwerte vermitteln. Eingriffe in pädagogische Freiheit schadeten Schulklima und Bildungsauftrag. Statt Kampagnen brauche es Fortbildung, Schulsozialarbeit und Elternarbeit.

Aus der Politik kommen unterschiedliche Reaktionen: Einige Länderchefs verweisen auf das Neutralitätsgebot, andere stärken Lehrkräften den Rücken. Juristen erinnern daran, dass Disziplinar- und Strafrecht bereits harte Grenzen setzen. Entscheidend ist die Unterstützung der Schulleitungen im Alltag.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte hobelt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige