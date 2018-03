Bildungsministerin Karliczek will für Berufstätige Zugang zu Hochschulen erleichtern

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) will den Zugang zu Hochschulen für Berufstätige mit dualer Ausbildung erleichtern. "Die beruflichen Fortbildungen wie der Meister sind bereits im deutschen Qualifikationsrahmen gleichwertig zum Bachelor-Studium. Es sollte künftig auch praktisch einfacher sein, dass man nach einer beruflichen Fortbildung in einen Studiengang wechseln kann", sagte Karliczek der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post".

Karliczek weiter: "Die Anforderungen in der Arbeitswelt werden anspruchsvoller. Dafür brauchen wir auch eine spezialisierte und gleichzeitig umfassende Bildung. Beides können die Hochschulen sehr gut. Aber wir müssen auch die Durchlässigkeit im System erhöhen und die berufliche Ausbildung wieder stärker in den Blick nehmen", sagte Karliczek. "Wir müssen dafür sorgen, dass junge Menschen in einer dualen Ausbildung ihre Chance sehen, in einen Beruf einzusteigen und in einer nächsten Stufe theoretisches Wissen ergänzen", betonte die CDU-Politikerin. Karliczek forderte zudem eine engere Vernetzung von Theorie und Praxis. "Je schneller sich die Arbeitswelt wandelt, umso mehr müssen wir darauf achten, dass junge Menschen nicht nur theoretisch ausgebildet werden." Quelle: Rheinische Post (ots)

