Arbeitskräftemangel kommt im Bundestag an

Der Arbeitskräftemangel ist im Bundestag angekommen. Vor zwei Wochen wurden die Abgeordneten vieler Ausschüsse per E-Mail gebeten, ihre Getränke selbst zu den Sitzungen mitzubringen.

Normalerweise stellt ein Dienstleister Wagen mit belegten Brötchen und Getränken an die Türen zum Sitzungssaal, an denen Abgeordnete sich etwas kaufen können - doch dieser Service musste an jenem Mittwoch ausfallen, wie ein Sprecher des Bundestags der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS) bestätigte. Als Grund gab der Dienstleister Personalmangel an.

Quelle: dts Nachrichtenagentur