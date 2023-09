Mayer: Leistung des deutschen Basketballs ist historisch

Am gestrigen Sonntag gewann die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Herren in Manila gegen Serbien den Weltmeistertitel. Dazu erklärt der sportpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Mayer:

"Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist auf sensationelle Weise Weltmeister geworden und hat damit eine schier unglaubliche Leistung vollbracht. Die CDU/CSU-Fraktion gratuliert Gordon Herbert und seinem Team. Wir wünschen der Mannschaft, dass sich die Erfolgssträhne bei den Olympischen Spielen im kommenden Sommer in Paris fortsetzt.

Das Potenzial der Mannschaft wurde bereits in der jüngsten Vergangenheit deutlich. So zeigte sie schon bei der Europameisterschaft in Deutschland im vergangenen Jahr einen starken Auftritt, der zu Recht mit der Bronzemedaille belohnt wurde.

Es ist erstaunlich, was die Nationalmannschaft mit sportlicher Kompetenz und grandiosem Teamgeist erreicht hat. Sie ist damit sicherlich auch Vorbild für andere Sportarten und Mannschaften in Deutschland. Man kann dem Team und seinem Trainer nur zurufen: Weiter so!"

