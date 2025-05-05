Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Verkehrsminister sieht Deutschlandticket bis 2030 auf Kurs

Verkehrsminister sieht Deutschlandticket bis 2030 auf Kurs

Freigeschaltet am 18.09.2025 um 16:36 durch Sanjo Babić
Ritter des Papstes, Patrick Schnieder (2025)
Foto: Martin Rulsch, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die dts Nachrichtenagentur berichtet, der Bundesverkehrsminister sehe das Deutschlandticket bis 2030 grundsätzlich gesichert – unter der Voraussetzung tragfähiger Finanzabsprachen.

Der Verkehrsminister bekräftigt, das bundesweite Nahverkehrsabo langfristig erhalten zu wollen. Entscheidender Punkt bleibt ein verlässlicher Finanzmechanismus zwischen Bund und Ländern. Vorschläge reichen von automatischen Preisgleitklauseln bis zu einer stärkeren Beteiligung der öffentlichen Hand. Die Länder dringen zugleich auf Planungssicherheit für Verkehrsverbünde. Ohne Einigung könnten zukünftige Preisanpassungen nötig werden.

Quelle: ExtremNews

