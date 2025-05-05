Verkehrsminister sieht Deutschlandticket bis 2030 auf Kurs

Die dts Nachrichtenagentur berichtet, der Bundesverkehrsminister sehe das Deutschlandticket bis 2030 grundsätzlich gesichert – unter der Voraussetzung tragfähiger Finanzabsprachen.

Der Verkehrsminister bekräftigt, das bundesweite Nahverkehrsabo langfristig erhalten zu wollen. Entscheidender Punkt bleibt ein verlässlicher Finanzmechanismus zwischen Bund und Ländern. Vorschläge reichen von automatischen Preisgleitklauseln bis zu einer stärkeren Beteiligung der öffentlichen Hand. Die Länder dringen zugleich auf Planungssicherheit für Verkehrsverbünde. Ohne Einigung könnten zukünftige Preisanpassungen nötig werden.

Quelle: ExtremNews