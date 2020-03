Demokratieforscher: "Momentan sind wir Untertanen"

Die Bürger müssen nach Überzeugung des Demokratieforschers Wolfgang Merkel darauf achten, dass Bundes- und Landesregierungen ihre erweiterte Macht nach der Corona-Krise wieder zurückfahren.

"Momentan sind wir Untertanen, die aus legalen und legitimen Gründen dem Handeln der Regierung folgen", sagte der Politikwissenschaftler dem "Mannheimer Morgen".



Man müsse aus demokratischer Sicht aber auf den Moment achten, in dem die Krise abgeklungen ist. "Dann müssen wir aus dem Untertanen-Status herauskommen und wieder zu aktiven Bürgern werden", so der Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

Quelle: dts Nachrichtenagentur