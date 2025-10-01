Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Bahn-Frust bleibt! Was will Schnieder wirklich?

Bahn-Frust bleibt! Was will Schnieder wirklich?

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 13:15 durch Sanjo Babić
Die Deutsche Bahn muß Reparaturen aus eigener Kasse zahlen. Wenn nicht repariert wird und etwas kaputt geht, dann zahlt es der Bund. Wird die Bahn als "gewinnorientiertes Unternehmen" eigenes Geld ausgeben? (Symbolbild)
Die Deutsche Bahn muß Reparaturen aus eigener Kasse zahlen. Wenn nicht repariert wird und etwas kaputt geht, dann zahlt es der Bund. Wird die Bahn als "gewinnorientiertes Unternehmen" eigenes Geld ausgeben? (Symbolbild)

Bild: Deutsche Bahn / Eigenes Werk

Die dts-nahe Meldelage beschreibt erhebliche Unsicherheit über den Bahn-Kurs von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). Ministerstatements, Interviews und Kommentare zeigen Spannungen zwischen ambitionierten Zielen und der Realität maroder Infrastruktur.

Nach Personalentscheidungen und Leitlinien zur Sanierung erwarten Beschäftigte und Länder mehr Klarheit über Prioritäten und Zeitpläne. Während der Minister Pünktlichkeit und Qualität zur Chefsache erklärt, rudern Regierungsstellen bei kurzfristigen Zielmarken zurück. Medienberichte zeichnen ein Bild zwischen Willen zum Umbau und Skepsis an Tempo und Tiefe der Reform.

Im Konzern selbst verschärfen Baustellen und Engpässe den Druck. Fachleute fordern belastbare Zwischenziele, robuste Baustellenlogistik und eine engere Abstimmung mit Ländern und Metropolregionen. Entscheidend wird sein, ob der Mix aus Infrastrukturmodernisierung, neuer Steuerung und Branchenallianzen messbar zu mehr Verlässlichkeit führt.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte spalt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige