Klöckner: Wo bleibt die Investitionsprämie für die Wirtschaft?

Zu der immer noch ausstehenden Umsetzung der von der Ampel-Regierung im Koalitionsvertrag angekündigten Investitionsprämie erklärt Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:

"Die Ampel hatte Ende 2021 vollmundig angekündigt, Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung mit einer Prämie unterstützen zu wollen. Mehrmals haben wir die Ampel gefragt, ab wann für Unternehmen und Betriebe die "Superabschreibung" endlich anwendbar sein wird. Richtig ausgestaltet, wäre diese gerade in der Krisenzeit eine echte Unterstützung. Die Antwort der Ampel ist erneut, dass die neue Regelung noch erörtert bzw. vorbereitet werde. Konkretes zur Umsetzung Fehlanzeige. Die Ampel ist nicht einmal in der Lage, Möglichkeiten der Umsetzung zu benennen. So bleibt die Superabschreibung nicht mehr als heiße Luft."

Hintergrund

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich in einer schriftlichen Frage an die Bundesregierung danach erkundigt, wie die im Koalitionsvertrag angekündigte Turboabschreibung umgesetzt wird und welche Möglichkeiten der konkreten Umsetzung dabei mit Blick auf das Ziel einer Investitionsprämie erwogen werden. Die Antwort kann bei der Pressestelle der CDU/CSU-Bundestagsfraktion angefordert werden.

Quelle: CDU/CSU - Bundestagsfraktion (ots)