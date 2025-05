Rehlinger will erneut SPD-Vize werden

Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger will beim SPD-Bundesparteitag Ende Juni erneut für einen der fünf Stellvertreterposten kandidieren. Der Landesvorstand der Saar-SPD nominierte Rehlinger für die Wahl zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden.

"Ich möchte meinen Beitrag leisten, die SPD wieder stark zu machen", sagte Rehlinger der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Wir Länder können mithelfen, dass wir im Bund wieder bessere Ergebnisse erzielen" "Wirtschaft und Arbeitsplätze, gerechte Bildungschancen, pragmatische Problemlösung statt parteipolitischem Hickhack", die SPD werde als Vertretung der Arbeitnehmer in Deutschland gebraucht, so Rehlinger weiter.



Die 49-Jährige ist seit 2019 stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Die Juristin errang bei der saarländischen Landtagswahl 2022 mit der SPD die absolute Mehrheit und kann dort seitdem ohne einen Koalitionspartner regieren. Beim Parteitag im kommenden Monat will sich die SPD nach der historischen Schlappe von nur 16,4 Prozent bei der Bundestagswahl personell neu aufstellen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur