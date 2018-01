Nahles rechnet mit Mehrheit für Koalitionsverhandlungen

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hält es für wahrscheinlich, dass der SPD-Parteitag morgen in Bonn im Sinne der Parteiführung ausfällt. "Ich rechne mit einer Mehrheit für Koalitionsverhandlungen. Dennoch bitte ich alle in meiner Partei, Verantwortung zu übernehmen: Bitte bedenkt, was ein Scheitern dieser Regierungsoption für Folgen hätte!", sagte Nahles der "Welt am Sonntag".

Es gäbe nur die Wahl zwischen Großer Koalition und Neuwahlen. "Wo stünde die SPD, wenn es Neuwahlen gäbe?", fragte sie, um gleich selbst zu antworten: "Neuwahlen sind mit vielen Risiken und Nebenwirkungen behaftet. Das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik wäre insgesamt erschüttert. Wir wären in einem Wahlkampf in einer sehr defensiven Lage." Manche glaubten, so Nahles, die SPD könne sich nur in der Opposition erneuern. "Das ist aber ein Fehlschluss. In diesem völlig veränderten Bundestag könnte das schwerer sein als viele sich das vorstellen", sagte Nahles der Sonntagszeitung. Quelle: dts Nachrichtenagentur

