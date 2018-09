Farbattacke auf AfD-Lkw: Beunruhigend ist die kriminelle Energie mit der diese offensichtlich linksextremistischen Täter vorgehen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Lkw des AfD-Landtagsabgeordneten Matthias Lieschke Opfer einer breitflächigen Sprühattacke, die offenbar gezielt durch Linksextreme erfolgte, neben weiteren Schmierereien wie „Fack AfD“ prangt auch das Antifa-Zeichen deutlich auf dem Truck.

Dazu sagte der Kemberger AfD-Abgeordnete Matthias Lieschke: „Das ist der zweite Angriff auf mich. Zuerst war es ein Angriff auf mein Wahlkreisbüro, aber jetzt sind diese Täter sogar auf mein Privatgrundstück eingedrungen, um den Laster zu beschädigen. Mehr als die Kosten beunruhigt mich jedoch die kriminelle Energie mit der diese offensichtlich linksextremistischen Täter vorgehen und die noch nicht einmal Halt vor der Privatsphäre von AfD-Politikern machen. Gewalt anstelle einer demokratischen Debatte kann nie eine Lösung sein. Ich verurteile diese Straftaten zutiefst, werde mich allerdings davon nicht einschüchtern lassen. Jetzt erst recht! Am 29. September wird mein Laster in jedem Fall trotzdem bei unserer Kundgebung in Wittenberg bereitstehen!“

Quelle: AfD Deutschland