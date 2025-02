Linken-Chefin sieht Geschlossenheit als Grund für Umfragehoch

Die Linken-Vorsitzende Ines Schwerdtner führt den aktuellen Höhenflug in den Umfragen auf die personelle Neuaufstellung ihrer Partei zurück. Sie lobte die Spitzenkandidaten Heidi Reichinnek und Jan van Aken und nannte sie sehr glaubwürdig: "Vor allem aber agieren wir wieder geschlossen als Team", sagte Schwerdtner den Sendern RTL und ntv.

"Ich glaube, das ist auch das, was die Leute merken." Die Parteiführung wirke wieder "fröhlich und nach außen gewandt". Man sei geeint und geschlossen.

Mit Blick auf die Migrationsdebatte forderte Schwerdtner unterdessen, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei, welches sich weiterentwickeln müsse. "Wir sollten ein modernes Einwanderungsland werden, in dem die Menschen (...) ab Tag eins die Möglichkeit haben zu arbeiten", sagte sie.

Am besten könne man Menschen dadurch integrieren, dass sie zu Kollegen werden, "dass sie Teil der Gesellschaft werden können". Schwerdtner forderte zudem mehr Sprachkurse und Lehrkräfte. Dann könne man das auch hinbekommen. Deutschland habe einen Fachkräftemangel und benötige Arbeitskräfte. "Das heißt, wir sollten doch eher eine Willkommenskultur herstellen, in der Menschen das Gefühl haben, wir können hier in Sicherheit leben, alle miteinander", so die Linken-Chefin.

Quelle: dts Nachrichtenagentur