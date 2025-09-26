IG Metall fordert Transformationspaket für Elektroauto und Zulieferer

Die IG Metall fordert mehr Förderung für E-Autos sowie gezielte Hilfen für Zulieferer im Umbruch, meldet die dts Nachrichtenagentur. Die Politik solle Planungssicherheit schaffen und Qualifizierung ausbauen, berichtet FinanzNachrichten.de.

Die Gewerkschaft drängt auf Investitionsanreize für heimische Fertigung und Batteriewertschöpfung. Für Zulieferer mit Verbrenner-Fokus brauche es Brücken in neue Geschäftsfelder, etwa Leistungselektronik oder Recycling. Gleichzeitig mahnt die IG Metall tariflich abgesicherte Weiterbildung und Standortzusagen an.

Arbeitgeberverbände verweisen auf Wettbewerbsdruck und fordern schnellere Genehmigungen sowie verlässliche Energiepreise. Entscheidend wird, ob Europa gegen USA und Asien standhalten kann.

Quelle: ExtremNews



