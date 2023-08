Bartsch kritisiert Umgang mit afghanischen Ortskräften

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch wirft der Bundesregierung im Umgang mit afghanischen Ortskräften Wortbruch vor. "Die Bundesregierung vernachlässigt seit der Taliban-Machtübernahme in Afghanistan verantwortungslos die Ortskräfte", sagte er der "Rheinischen Post".

Noch während des Wahlkampfs 2021 sei das Ende des Kriegseinsatzes in Afghanistan mit großen Worten begrüßt und den Ortskräften Unterstützung zugesichert worden: "Zwei Jahre später muss konstatiert werden: Die Ampelparteien hatten offensichtlich nie wirkliches Interesse an den Menschen in Afghanistan, insbesondere nicht an jenen, deren Leben aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit dem Westen in akuter Gefahr schweben."

Tausende von Ortskräften, samt ihren Familien, warteten verzweifelt auf die versprochene Rettung vor den Taliban, so Bartsch. "Gerade von einer grünen Außenministerin mit einem Anspruch an feministische Außenpolitik ist dies eine bodenlose Enttäuschung."

Quelle: dts Nachrichtenagentur