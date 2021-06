Merkel freut sich auf Verbot von Einmalplastik

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) freut sich auf das Verbot von Einmalplastik. "Der Verzicht wird leichtfallen und unsere Umwelt sehr entlasten", sagte Merkel in ihrem wöchentlichen Video-Podcast.

Schon ab Juli dürfen in der EU viele Wegwerf-Produkte aus Plastik wie Trinkhalme oder Wattestäbchen nicht mehr produziert werden. 2021 könnte nach Ansicht der Kanzlerin auch für den Klimaschutz ein bedeutsames Jahr werden. "Das Übereinkommen von Paris zeigt uns den Weg, wie wir die Erderwärmung auf ein erträgliches Maß begrenzen können." Dafür müssten national wie international größte Anstrengungen unternommen werden, sagte Merkel.



Die Klimakonferenz in Glasgow Ende des Jahres müsse "unbedingt weitergehende Impulse für konkrete Maßnahmen erbringen". Insgesamt bewertet die Kanzlerin die Lage in Sachen Umweltschutz als dramatisch. "Bis zu einer Million Arten sind vom Aussterben bedroht - viele schon in den nächsten Jahrzehnten. Wir müssen diese Entwicklung dringend stoppen", sagte die Bundeskanzlerin.

Quelle: dts Nachrichtenagentur