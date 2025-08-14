Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bundeswehr-Chefeinkäuferin sieht bei VW Potenzial für Panzerbau

Freigeschaltet am 14.08.2025 um 07:51 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

Die Präsidentin des Beschaffungsamts der Bundeswehr (BAAINBw), Anette Lehnigk-Emden, hält es für denkbar, dass große Industriekonzerne wie Volkswagen bei Bedarf auch militärisches Gerät wie Panzer fertigen könnten. "Volkswagen, John Deere oder andere könnten auch Panzer und große Getriebe bauen", sagte die BAAINBw-Präsidentin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dies gehe jedoch nicht ohne erhebliche Umstellungen.

Es gebe mehrere Herausforderungen, darunter das Gewicht der Produkte, so Lehnigk-Emden: "Es macht einen Unterschied, ob das Produkt eine Tonne oder 60 Tonnen wiegt." Zudem sei das spezialisierte Know-how für den Panzerbau in Deutschland derzeit nur bei einer Handvoll Unternehmen vorhanden. Einen "Schalter umlegen" sei nicht möglich, der Prozess sei deutlich komplizierter. "Aber wenn es darauf ankommt, ist auch das möglich", sagte sie der NOZ.

Der Rüstungshersteller Rheinmetall hat bereits Interesse am VW-Werk in Osnabrück bekundet, um es für die Herstellung von Militärfahrzeugen zu verwenden. Der kriselnde Autobauer hat sich offen für die Idee gezeigt.
Quelle: dts Nachrichtenagentur


