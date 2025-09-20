Bundespräsident wünscht jüdischer Gemeinschaft ein gutes und friedliches Jahr

ZDFheute berichtet über die Grußbotschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum jüdischen Neujahrsfest. Er richtet Wünsche für Gesundheit, Zuversicht und ein friedlicheres Jahr aus.

In seiner Botschaft würdigt Steinmeier die jüdische Gemeinschaft als festen Teil der deutschen Gesellschaft und ruft zum entschiedenen Eintreten gegen Antisemitismus auf. Das Neujahrsfest steht traditionell für Besinnung, Erneuerung und die Hoffnung auf ein süßes Jahr.

Die Ansprache betont Verantwortung und Solidarität in schwierigen Zeiten. Sie reiht sich ein in regelmäßige Grüße des Staatsoberhaupts anlässlich großer religiöser Feste.

Quelle: ExtremNews



