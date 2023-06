Björn Höcke (AfD) im AUF1-Exklusivgespräch: „Wir leben in einem Gesinnungsstaat“

Wie bereits berichtet fand am 17. Juni, zur Erinnerung an den 70. Jahrestag des Volksaufstands in der DDR eine Gedenkkundgebung der AfD in Mödlareuth statt. Bis zur Wende 1989/90 verlief der Eiserne Vorhang mitten durch den Ort. Dies berichtet der Fernsehsender"AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Deshalb wurde er auch „Klein-Berlin“ genannt, woran heute nicht nur ein Museum, sondern auch noch die beklemmenden Zäune, Mauern und Wachtürme erinnern.

Als Hauptredner trat der Fraktionschef der AfD im Thüringer Landtag, Björn Höcke, auf. Martin Müller-Mertens hat mit ihm nach der Veranstaltung gesprochen." Quelle: AUF1