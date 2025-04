Merz will keine Selfies mit Klingbeil und Söder

CDU-Chef Friedrich Merz hat klare Vorstellungen davon, wie sich seine Regierung in der Öffentlichkeit präsentieren soll. "Wir haben nicht den Ehrgeiz, Glamour zu verbreiten", sagte der voraussichtlich künftige Bundeskanzler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Es wird eine Arbeitskoalition. Alle öffentlichen Bilder von uns werden deswegen nüchtern und sachlich sein." Er werde auch keine Selfies mit SPD-Chef Lars Klingbeil und CSU-Chef Markus Söder machen: "Die hat es bisher nicht gegeben und die wird es, wenn es nach mir geht, auch in Zukunft nicht geben."

Die Ampel-Regierung hatte sich zur Unterzeichnung des Koalitionsvertrags 2021 in einem Hafen-Gelände von Berlin getroffen. Bilder zeigten die Koalitionäre, wie sie in der industriellen Kulisse über altes Kopfsteinpflaster laufen. In Erinnerung blieb zudem ein Selfie von Annalena Baerbock, Robert Habeck, Christian Lindner und Volker Wissing.

