Elly-Heuss-Knapp-Schule in Neumünster lädt AfD nicht zu Diskussionsrunde ein

Am 6. September 2018 fand in der Elly-Heuss-Knapp-Schule in Neumünster eine Pflichtveranstaltung mit dem Friedensforum Neumünster zum Thema „Aufrüsten oder Abrüsten statt“. Die AfD, die im Bundestrend derzeit bei 17 % liegt, war nicht eingeladen. Auf eine Nachfrage der AfD-Landespartei, worauf dies zurückzuführen sei, behauptete der Schulleiter zunächst, eine Einladung sei erfolgt; später gestand er, daß dies nicht der Fall gewesen war.

Er entschuldigte dies an anderer Stelle mit dem engen Zeitrahmen der Veranstaltung und damit, dass die AfD ja „in etwa“ die gleichen Positionen wie die Regierungsparteien vertrete. Doris v. Sayn-Wittgenstein: „Das Neutralitätsgebot hat gar keine Berücksichtigung gefunden. Die Einlassungen des Schulleiters sprechen dafür, dass wir von Anfang an nicht eingeplant waren. Dieses Vorgehen der Schule hatte System und wir werden dafür sorgen, dass unsere Kinder zukünftig nicht mehr rechtswidrig mit unseren Steuergeldern manipuliert werden. Wir sind gespannt, was die Kultusministerin davon hält!“ Quelle: AfD Deutschland



