NRW-Innenminister zu Solingen: Alle Festgenommenen wussten etwas

Nach den Anschlag von Solingen hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) weitere Details bekannt gegeben. Auch der 15-Jährige und der Mann in der Flüchtlingsunterkunft, die zuerst festgenommen worden waren, waren womöglich nicht komplett unwissend.

Der mutmaßliche Attentäter und der Mann aus der Flüchtlingsunterkunft kennen sich nach Reuls worden gut. "Die haben viel zusammen gemacht - möglicherweise auch am Tattag", sagte Reul der "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Er wusste auf jeden Fall irgendetwas über den Flüchtigen, er war nicht unwissend."



Zu der Festnahme eines 15-Jährigen am Samstagmorgen sagte Reul: "Der hat womöglich etwas von der Tat gewusst. Wenn sich das bestätigen sollte, kriegt er große Probleme. Er hätte es dann sagen müssen. Aber jemand hat gehört, wie er weit vor der Messertat darüber gesprochen hat. In welcher Verbindung er konkret zu dem Tatverdächtigen steht, kann ich noch nicht sagen."



Zur nunmehr angeheizten Flüchtlingsdebatte sagte Reul: "Wir können nicht alle aufnehmen, die zu uns kommen wollen. Wir brauchen klare Regelungen für die Zuwanderung. Und wir brauchen eine Begrenzung. Wir müssen an den Außengrenzen Europas Lösungen finden, wir müssen an den deutschen Grenzen die Maßnahmen intensivieren." Auch Abschiebungen müssten schneller und einfacher gehen. "Aber wer denkt, dass sei die Lösung, der irrt auch. Wenn wir in NRW beispielsweise monatlich weiterhin so viele neue Flüchtlinge bekommen wie wir im Jahr abschieben werden, bringt das auch nicht viel", sagte Reul. Auch von der groß von der Bundesregierung angekündigten Abschiebungswelle sei noch nichts zu sehen bisher. "Vielmehr muss die Zuwandererfrage geklärt werden", betonte der Landesinnenminister.

Quelle: dts Nachrichtenagentur