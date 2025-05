SSW: Stadtverwaltung und Fachhochschule zementieren Ostufer-Stadtbahnplanung

Zur Absichtserklärung von Stadtverwaltung und Fachhochschule Kiel, den Anschluss der Stadtbahn auf dem Ostufer an die FH im gemeinsamen Austausch voranzubringen, erklärt Ratsherr Marcel Schmidt, Fraktionsvorsitzender der SSW-Ratsfraktion Kiel: „Die Landeshauptstadt Kiel und die Fachhochschule Kiel haben einen Letter of Intent unterschrieben, für die Stadtbahnplanungen im Bereich der FH in einen engen Austausch zu gehen."

Schmidt weiter: "Dieser Vertrauensbeweis der Fachhochschule in das System Stadtbahn ist eine überzeugende Antwort auf die jüngere Kampagne von Stadtbahnkritikern. Sie zeigt, dass die Stadtbahn nicht nur auf dem Westufer auf Unterstützung trifft. Eine klug geplante und eng am Bedarf orientierte Anbindung der Kieler Fachhochschule ist in dieser von Kürzungen und Sparmaßnahmen geprägten Zeit ein sehr willkommener Lichtblick für den Kieler Hochschulstandort. Die Anbindung des Ostufers an die Stadtbahn ist einer der wichtigsten Pfeiler des Verkehrsprojekts. Die Verbindung kann viel Individualverkehr von der Straße auf die Schiene verlagern, was eine dringend benötigte Entlastung für die kritischen Engstellen im Kieler Stadtverkehr südlich der Förde bedeutet.“ Quelle: SSW