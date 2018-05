Emnid: Grüne so stark wie seit 2016 nicht mehr

Die Grünen erhalten in der Emnid-Umfrage so viel Zustimmung wie seit 2016 nicht mehr. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, steigt die Partei auf 13 Prozent (Plus 1). So stark waren die Grünen zuletzt im August 2016. Die Große Koalition liegt unverändert bei zusammen 50 Prozent.

CDU/CSU erreichen erneut 33, die SPD wie in der Vorwoche 17 Prozent. Auch die AfD (14 Prozent), die Linke (10 Prozent) und die FDP (9 Prozent) bleiben gegenüber letzter Woche unverändert. Auf die sonstigen Parteien entfallen 4 Prozent (Minus 1).

Für den Sonntagstrend hatte Emnid zwischen dem 9. und 16. Mai genau 2.030 Personen befragt. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?" Quelle: dts Nachrichtenagentur