Bundestagsdebatte zu Organspende-Antrag wohl noch diese Woche

Eine fraktionsübergreifende Abgeordnetengruppe will in dieser Woche einen Gruppenantrag für die Einführung einer Widerspruchslösung bei der Organspende in den Bundestag einbringen. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter Berufung auf Abgeordnetenkreise.

An welchem Tag die erste Lesung in dieser Woche stattfinden soll, ist dem Vernehmen nach noch unklar. Die parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktionen entscheiden in ihrer regulären Runde am Dienstag über die Bundestags-Tagesordnung.



Jüngst hatten Vertreter der Gruppe ihr Ziel mitgeteilt, noch vor der Neuwahl das Parlament über den Antrag abstimmen zu lassen. Demnach hätten sie 223 Mitzeichner gesammelt. Ob das zeitlich machbar ist, ist fraglich. Schließlich gibt es nach der dieswöchigen nur noch zwei reguläre Sitzungswochen. Quelle: dts Nachrichtenagentur