Lindner fordert Neuwahlen nach möglichem Scheitern des SPD-Votums

FDP-Chef Christian Lindner hat Neuwahlen gefordert, sollten die SPD-Mitglieder gegen eine Große Koalition stimmen. "Scheitert die Mitgliederbefragung der Sozialdemokraten, wird es Neuwahlen geben müssen", sagte er der Funke-Mediengruppe. "Die Bürger wissen jetzt genug, um die Lage neu bewerten zu können."

Weitere Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis schloss Lindner aus. "Die Wahlprogramme haben sich nicht verändert. Auf deren Basis kann es keine neuen Jamaika-Gespräche geben", sagte er. "Mit den Grünen finden wir vor diesem Hintergrund nicht zusammen, ohne unser Wort brechen zu müssen." Lindner fügte hinzu: "Ich will nicht so sein wie Martin Schulz, der jede Woche etwas anderes sagt und jetzt sogar in das Kabinett von Angela Merkel eintritt, obwohl er das kategorisch ausgeschlossen hatte."

Quelle: dts Nachrichtenagentur